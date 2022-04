Winter Destock – Parc d’Activités Pédebert Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

2022-04-11 – 2022-04-18

Du 11 au 18 avril, le Parc d' Activités Pédebert et ses commerçants vous attendent dans vos boutiques préférées pour le Destockage d'hiver de l'année. Toutes les informations de l'événement à retrouver sur la page facebook de l'association: @apap40.

