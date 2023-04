Wings for life world run Bois de Vincennes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Wings for life world run Bois de Vincennes, 7 mai 2023, Paris. Le dimanche 07 mai 2023

de 13h00 à 15h00

.Public adolescents adultes. payant 20€ Courez, marchez pour celles et ceux qui ne le peuvent pas le 7 mai dans le Bois de Vincennes. 100% des frais d’inscription sont reversés à la recherche Avec Wings for Life World Run, tout le monde part en même temps, dans le monde entier. Les athlètes professionnels, les coureurs amateurs et les débutants affrontent tous ensemble la Catcher Car. Cette ligne d’arrivée mobile commence sa poursuite 30 minutes après le départ, dépassant les coureurs et les personnes en fauteuil roulant les uns après les autres jusqu’à la fin de la course. Et le mieux là-dedans, c’est que la totalité des frais d’inscription et des dons est directement reversée à la recherche afin de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière. Deux types de courses Comme beaucoup de défi sportif, cette course se décline en deux types : Celle en autonomie avec l’application ou vous pouvez courir sur un parcours bien défini. Toutes les informations ici. Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris Contact : https://www.wingsforlifeworldrun.com/fr https://www.wingsforlifeworldrun.com/fr/locations/paris-bois-de-vincennes

