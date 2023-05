Les enfants à la ferme 2 chemin de Gimbrett, 8 juillet 2023, Wingersheim les Quatre Bans.

Ateliers pour enfants proposé au GAEC des 4 Ponts à Mittelhausen : « D’où vient le lait? ».

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 11:30:00. EUR.

2 chemin de Gimbrett

Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est



Workshops for children proposed at the GAEC des 4 Ponts in Mittelhausen: « Where does the milk come from? »

Talleres para niños en el GAEC des 4 Ponts de Mittelhausen: « ¿De dónde viene la leche?

Workshops für Kinder im GAEC des 4 Ponts in Mittelhausen: « Woher kommt die Milch? »

