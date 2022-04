Visite libre des collections permanentes du musée Lalique Musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Visite libre des collections permanentes du musée Lalique Musée Lalique, 14 mai 2022 18:30, Wingen-sur-Moder. Samedi 14 mai, 18h30 Sur place Entrée libre de 18h30 à 23h Les collections permanentes du musée permettent de découvrir la diversité des créations de René Lalique et de ses successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art Déco. Musée Lalique Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder 67290 Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

03 88 89 08 14 http://www.musee-lalique.com Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. © Musée Lalique samedi 14 mai – 18h30 à 23h00 © Musée Lalique Musée Lalique

Détails Heure : 18:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Musée Lalique Adresse Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder Ville Wingen-sur-Moder lieuville Musée Lalique Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin

Musée Lalique Wingen-sur-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wingen-sur-moder/

Visite libre des collections permanentes du musée Lalique Musée Lalique 2022-05-14 was last modified: by Visite libre des collections permanentes du musée Lalique Musée Lalique Musée Lalique 14 mai 2022 18:30 Musée Lalique Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin