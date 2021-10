Soustons Soustons Landes, Soustons Wing Foil Promo Tour 2021 Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Wing Foil Promo Tour 2021 Soustons, 7 novembre 2021, Soustons. Wing Foil Promo Tour 2021 Route d’Azur Base de Laurens Soustons

2021-11-07 13:30:00 – 2021-11-07 17:30:00 Route d’Azur Base de Laurens

Soustons Landes Soustons Wing Foil Promo Tour – Venez découvrir le Wing Foil au Club de Voile : Présentation de matériels, Tests, Atelier, Echanges… Wing Foil Promo Tour – Venez découvrir le Wing Foil au Club de Voile : Présentation de matériels, Tests, Atelier, Echanges… +33 5 58 41 11 95 Wing Foil Promo Tour – Venez découvrir le Wing Foil au Club de Voile : Présentation de matériels, Tests, Atelier, Echanges… CVSM

Route d’Azur Base de Laurens Soustons

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Route d'Azur Base de Laurens Ville Soustons lieuville Route d'Azur Base de Laurens Soustons