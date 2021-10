Winestock Festival Monestier, 26 février 2022, Monestier.

Winestock Festival 2022-02-26 – 2022-02-26

Monestier Dordogne Monestier

Cet événement rassemblera des vignerons, des fournisseurs et prestataires de service de la filière, et des amis du vin. Le temps d’un événement, sans concurrence ni concours, nous partagerons un bon moment autour de bons vins, de bonnes musiques et de bons repas.

Entre nous, nous réaffirmerons notre attachement aux valeurs du vin et de la Ruralité, synonyme de partage, de fête et de moments agréables entre amis ou en famille.

Le Winestock Festival se déroulera sur les coteaux dans les communes de Monestier et Thénac, deux charmants villages du Sud Ouest !

INFORMATIONS A VENIR

WINESTOCK FESTIVAL

dernière mise à jour : 2021-10-21 par