Gigondas Gigondas Gigondas, Vaucluse Wines, Food and Live Music Gigondas Gigondas Catégories d’évènement: Gigondas

Vaucluse

Wines, Food and Live Music Gigondas, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Gigondas. Wines, Food and Live Music 2021-07-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-28 Gigondas LaCave 589 Route de Vaison

Gigondas Vaucluse Gigondas EUR 5 5 Venez partager un moment de convivialité avec les vignerons et l’équipe de Gigondas LaCave dans une ambiance festive et découvrir les plus belles cuvées. Ce soir, ambiance Pop Rock avec le groupe « The Pickles » et le food-truck « Seltz et Limone ». caveau@cave-gigondas.fr +33 4 90 65 83 78 http://www.cave-gigondas.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-13 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gigondas, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Gigondas Adresse Gigondas LaCave 589 Route de Vaison Ville Gigondas lieuville 44.17054#4.99738