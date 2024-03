Wine’Aixperience Dégustation à Château La Coste Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade, vendredi 22 mars 2024.

Wine’Aixperience Dégustation à Château La Coste Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Ma première dégustation consiste en un atelier d’une heure avec un de nos sommeliers afin de comprendre l’Art de la dégustation et d’apprendre les étapes de cette dernière.

Présentation de la région, du domaine La Coste, des étapes de la vinification et l’agriculture Biologique et Biodynamique.

Etapes de la dégustation analyses visuels, olfactive, gustative, aromes, couleurs et saveurs, etc… Dégustation à l’aveugle de 3 vins. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Château La Coste 2750 route de la cride

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Wine’Aixperience Dégustation à Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2024-03-08 par Provence Tourisme