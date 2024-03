Wine’Aixperience dans les vignobles d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, vendredi 22 mars 2024.

Wine’Aixperience dans les vignobles d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et ses partenaires engagés « Vignobles et Découvertes » vous font partager des moments ludiques, uniques et festifs dans les vignobles du pays d’Aix-en-Provence.

Pendant 3 jours, ce sont des expériences, ouvertes à tous, qui vous sont proposées de vivre autour des saveurs, de la musique et de balades. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Dans le pays d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Wine’Aixperience dans les vignobles d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence