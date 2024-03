Wine’Aixperience à Bargemone Déjeuner face aux vignes La Bargemone Saint-Cannat, samedi 23 mars 2024.

Wine’Aixperience à Bargemone Déjeuner face aux vignes La Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Nous vous proposons un déjeuner provençal face aux vignes. Une table dressée, un menu convivial, un accord met et vin…

Un évènement exceptionnel au Domaine Bargemone.

Un menu convivial servi par l’Art Culinaire sur le thème du partage et de la Provence.



Le programme

● Œuf mimosas de mémé

● Terrine de campagne maison aux girolles

● Méchoui d’agneau et son jus thym citron

● Polenta et spaghettis de légumes confits au basilic

● Tiramisu Marseillais Crème de Mascarpone et navette à la fleur d’oranger

● Accords mets et vins.



Les déjeuners vous seront proposés le samedi et le dimanche à 12h30.

En cas de météo capricieuse, nous irons dans la cuverie.

Les places sont limitées, et uniquement sur réservation via le lien ci-dessous

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous !

L’équipe du Domaine 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 12:30:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

La Bargemone Domaine Bargemone

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

