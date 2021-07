Wine Tour en Mâconnais Mâcon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mâcon.

Wine Tour en Mâconnais 2021-07-22 – 2021-07-22

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 75 Départ à 14h pour le nord du Mâconnais et le village de Chardonnay qui a donné son nom au cépage blanc le plus connu et le plus produit au monde. C’est ce chardonnay qui domine encore aujourd’hui les coteaux de toute la région mâconnaise. Après s’être imprégné de ces paysages, une première dégustation de ce vin blanc réveillera vos papilles. Nous irons ensuite au cœur des monts du Mâconnais pour atteindre Solutré et sa roche entourée de vignes. Ce sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur ce phénomène géologique étonnant. Enfin, un second vigneron nous invitera à partager sa passion et à goûter aux crus les plus réputés du Mâconnais. Retour au point de départ en fin d’après-midi (vers 18h).

info@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 07

