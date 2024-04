Wine tour au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc, lundi 1 avril 2024.

Le Château de Calavon vous ouvre ses portes pour une visite du chai de vinification et une présentation des ses différentes cuvées.

Histoire, cépages, vinification… Calavon et ses vins* n’auront plus de secret pour vous !

Après la visite, une dégustation des vins* du domaine vous sera proposée.







*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 15 15 EUR.

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-12-31 16:00:00

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@chateaudecalavon.com

