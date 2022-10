Wine testing et Boogie aux Caves Albert Bichot Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Wine testing et Boogie aux Caves Albert Bichot

9 Boulevard Maréchal Joffre Beaune

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 18:00:00

9 Boulevard Maréchal Joffre Beaune Cte-d’Or

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03 18:00:00 Beaune

Cte-d’Or Samedi 3 décembre, les caves Saint-Nicolas de la Maison Albert Bichot ouvrent leurs portes au Festival Beaune Blues Boogie. Un cadre unique et séculaire pour une dégustation de trois vins blancs et trois vins rouges au rythme incandescent du jazz ! +33 3 80 24 88 94 Beaune

