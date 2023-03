Wine Pusher 4.0 Made in Savoie, Les apéros sans frontières Chignin Chignin Catégories d’Évènement: Chignin

Savoie

Wine Pusher 4.0 Made in Savoie, Les apéros sans frontières
Domaine Claude Quenard et Fils
Chignin
Savoie

2023-03-19 12:00:00 – 2023-03-19 22:00:00

Savoie Chignin EUR 40 40 En avant-première du Salon Jour Fruit, l’équipe de Wine Pusher vous a préparé un événement de folie.

Le principe est simple ; proposer des moments 100% convivialité et découverte autour d’un festin, accompagnés de quelques bouteilles du monde entier. winepusher84190@gmail.com +33 6 23 30 36 79 Chignin

Lieu Chignin
Adresse Domaine Claude Quenard et Fils
Chignin
Savoie

Chignin
Savoie

Chignin Chignin Savoie