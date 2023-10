Cet évènement est passé Happy Hand Wine Not Ceyreste Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Ceyreste Happy Hand Wine Not Ceyreste, 19 octobre 2023, Ceyreste. Happy Hand Jeudi 19 octobre, 20h00 Wine Not Happy Hand c’est: un répertoire original de qualité, qui rend hommage au légendaire groupe de rock QUEEN, ainsi qu’à la planète pop/rock, qui a marqué cette même génération !

Possibilité de restauration sur place.

Infos / Resas: 04.88.42.31.38

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Wine Not 2 Place Albert Blanc, 13600 Ceyreste Ceyreste 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Ceyreste Autres Lieu Wine Not Adresse 2 Place Albert Blanc, 13600 Ceyreste Ville Ceyreste Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Wine Not Ceyreste latitude longitude 43.214607;5.632269

Wine Not Ceyreste Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ceyreste/