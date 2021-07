Saint-Michel-de-Fronsac Château Cassagne Gironde, Saint-Michel-de-Fronsac Wine & Jazz Orleans, barbecue party à l’américaine Château Cassagne Saint-Michel-de-Fronsac Catégories d’évènement: Gironde

Château Cassagne, le dimanche 11 Juillet 2021 à 10:00

**Au programme du dimanche 11 Juillet 2021 :** **10h30** : Accueil Dégustation commentée, découverte de nos crus **11h30** : Promenade autour du vignoble Découverte de notre terroir et du paysage pittoresque du Fronsadais **12h30** : Apéritif Mini hot dog, Mini burger saumon Mini burger au foie gras, Chicken Wings Barbecue à l’Américaine Barbecue : Poulet mariné texan, Ribs texan Pomme de terre grenaille aux épices américaines Salade coleslaw – Plateau de fromage Dessert : Apple pie, Cheesecake 1 verre de vin 1 café Carte des vins au verre ou à la bouteille durant le déjeuner Animation Jazz New-Orleans – Divertissements – Tir à la corde – Course en sac **16h00** Résultat de la Tombola Venez nombreux pour célébrer nos deux fêtes nationales avec nos vins et fêter l’Amitié Franco-Américaine ! **Une journée conviviale pour toute la famille avec des jeux & divertissements !**

Menu Adulte : 30€ | Menu Enfant : 12€ Réservation obligatoire avant le samedi 10 juillet 2021 20h00

au Château Cassagne Haut-Médoc pour célébrer les deux fêtes nationales avec nos vins et fêter l’Amitié Franco-Américaine ! Château Cassagne 33126 Saint-Michel de Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Gironde

