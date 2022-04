WINE & CHEESE : DÉGUSTATION EN ACCORDS Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

WINE & CHEESE : DÉGUSTATION EN ACCORDS Saumur, 22 avril 2022, Saumur. WINE & CHEESE : DÉGUSTATION EN ACCORDS Saumur

Saumur Maine-et-Loire Saumur 3 EUR Au programme : visite du chai et des vignes, dégustation de vins en cours d’élevage, dégustation de fromages sélectionnés en accord avec les vins du Domaine, jus de raisin et gourmandises pour les enfants. Venez participer à l’évènement “Wine & Cheese” au Domaine de la Seigneurie et découvrez les cuvées du Domaine autour d’un plateau de fromages. oenotourisme.laseigneurie@hotmail.com +33 2 41 50 11 15 Au programme : visite du chai et des vignes, dégustation de vins en cours d’élevage, dégustation de fromages sélectionnés en accord avec les vins du Domaine, jus de raisin et gourmandises pour les enfants. Saumur

