Journée portes ouvertes à la chèvrerie du Windstein Route de Nehwiller, 28 mai 2023, Windstein.

En famille ou entre amis venez passer une belle journée dans une vallée verdoyante à la découverte d’un joli marché de producteurs et d’artisans, de jolies biquettes, et de délicieux fromages ! Restauration..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 22:00:00. 0 EUR.

Route de Nehwiller

Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est



With your family or friends, come and spend a beautiful day in a green valley to discover a pretty market of producers and craftsmen, pretty biquettes, and delicious cheeses! Catering.

Venga con su familia o amigos y pase un hermoso día en un valle verde descubriendo un bonito mercado de productores y artesanos, bonitas biquetas y deliciosos quesos Catering.

Verbringen Sie mit der Familie oder mit Freunden einen schönen Tag in einem grünen Tal und entdecken Sie einen hübschen Bauern- und Handwerkermarkt, hübsche Kuhkälber und köstlichen Käse! Verpflegung.

Mise à jour le 2023-05-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte