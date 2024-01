Wind Songs Atelier du Plateau Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Interprète virtuose et improvisateur de grand vol, l’altiste Garth Knox est aussi un compositeur audacieux, un esprit rare capable d’écrire une musique accessible à tous sans renoncer à des trouvailles sonores.

Il a écrit ses Wind Songs, programme de duos pour voix et cordes, pour les partager avec des personnalités musicales hautes en couleurs et riches en qualités humaines. Sa terre natale irlandaise est le fil conducteur de ces compositions en face-à-face, où l’on entend sourdre des thèmes traditionnels et des poésies irlandaises allant du 9e siècle à nos jours.

Programme : Still Points pour 2 altos, Pocket Concerto pour alto et violoncelle, Stranger pour alto et viole d’amour, Wind Songs pour alto et voix

avec : Garth Knox, alto, viole d’amour et composition, Claire Merlet, alto, Elise Dabrowski, voix, Marion Martineau, violoncelle

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311944-wind-songs +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

©D.Vass