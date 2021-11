Niedernai Niedernai Bas-Rhin, Niedernai Winachde em stadle – Noël au village Niedernai Niedernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niedernai Bas-Rhin Un programme varié vous attend en cette période de l’Avent : des animations musicales à l’église, des animations pour les enfants, les balades des lutins, la rencontre avec le Père Noël, les chants de Noël, les histoires d’une conteuse, la boîte aux lettres officielle du Père Noël.

Une vingtaine d’exposants proposeront leurs produits dans les différentes cours et de la petite restauration vous attendra sur place assurée par les différentes associations du village avec leur spécialité « Nedernaner Bohnesupp », la véritable soupe de haricots blancs selon la recette de nos grand’mères ! Un programme varié d’animations pour tous vous attend en cette période de l’Avent. Une vingtaine d’exposants proposeront leurs produits dans les différentes cours ainsi que de la petite restauration +33 3 88 95 43 91 Un programme varié vous attend en cette période de l’Avent : des animations musicales à l’église, des animations pour les enfants, les balades des lutins, la rencontre avec le Père Noël, les chants de Noël, les histoires d’une conteuse, la boîte aux lettres officielle du Père Noël.

Une vingtaine d'exposants proposeront leurs produits dans les différentes cours et de la petite restauration vous attendra sur place assurée par les différentes associations du village avec leur spécialité « Nedernaner Bohnesupp », la véritable soupe de haricots blancs selon la recette de nos grand'mères !

