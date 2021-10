Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Willy Wolf Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Willy Wolf Théâtre Am Stram Gram – Genève, 20 janvier 2022, Genève. Willy Wolf

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 20 au 23 janvier 2022 Dès 8 ans · 1h15 CIRQUE LA CONTREBANDE C’est une voix enregistrée. « Il est l’heure de désobéir. Il est l’heure de plonger vers l’abîme. » Elle est inquiétante… mais je la suis, je la cherche, elle vient d’en haut, alors je monte, je monte. J’arrive sur une grille au-dessus de la scène. Entre mes pieds, je vois le vide. Il y a huit mètres, dix mètres ? J’ai la tête qui tourne, je m’agrippe au grillage, je me concentre sur ce qui se passe en bas. C’est un concours. Les participants veulent tous devenir Willy Wolf. Aujourd’hui, personne ne le connaît, Willy Wolf, mais il y a un siècle, il faisait des exploits dans les villes. Il adorait la foule qui venait le voir. Pour elle, il risquait sa vie. Comme lui, là, en bas, les participants sont prêts à tout pour devenir célèbres : ils sautent de très haut, ils se mettent en danger. Il y en a même un qui a accroché sa moto au plafond du théâtre et qui se balance dessus. Je crois qu’on est dans le futur. Le garçon à la moto m’a vue. Il vole de plus en plus près de moi… LA CONTREBANDE | Conception et jeu : Jacob Auzanneau, Florian Bessin, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Lluna Pi | Regard extérieur : Jean-Benoît Mollet, Cille Lansade | Son : Timothée Langlois | Lumière : Clément Bonnin (Tom Couillerot en tournée) | Régie générale : Thomas Fabien | Costumes : Lise Crétiaux, Léa Gadbois-Lamer | Diffusion : Chloé Bodin | Administration : Lisa Lancereau Coproduction : Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie – La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf, Cirque Jules Verne – Pôle national des arts du cirque et arts de rue – Amiens, CIRCa – Pôle national cirque – Auch, Association CIEL, La Verrerie – Pôle national cirque Occitanie – Alès, CREAC – citéCirque – Bègles, Cité du Cirque, Pôle régional Cirque – Le Mans | Soutien et accueil en résidence : Espace Périphérique – Mairie de Paris – Parc de la Villette, Cirk’Eole, Loisirs et Culture – Montigny-lès-Metz, Scènes Vosges – Épinal, Onyx – Scène conventionnée danse et arts du cirque – Saint-Herblain, CIRCa – Pôle national cirque – Auch, Baro d’evel cirk compagnie, Ville du Mans, Pôle régional Cirque – Le Mans

De 10 à 25 francs

Questions acrobatiques sur la performance et le risque Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T20:15:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:15:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:15:00;2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T18:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Am Stram Gram - Genève Adresse Route de Frontenex 56, 1207 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève