Willy Wolf par la Cie la Contrebande ———————————— Willy Wolf est un ouvrier Polonais et acrobate de légende. Il a fait un saut de 53 mètres depuis le pont transbordeur à Nantes, devant une foule venue assister à la prouesse… « En ce dimanche de printemps 1925, Willy Wolf s’apprête à sauter depuis le tablier du pont transbordeur de Nantes ! Willy enfile son casque de cuir et s’approche du bord d’un pas prudent. Il est l’heure de désobéir, il est l’heure de plonger enfin vers l’abîme et la célébrité́… Willy saute sans que personne ne se rende compte que les gaz de combustion de son feu de Bengale l’ont déjà̀ asphyxié. Il chute lourdement dans l’eau. » Un siècle après sa mort, la Contrebande s’empare de l’histoire de cet homme pour explorer nos limites et mettre en lumière l’étroite frontière entre l’exploit et l’absurdité́ de la mise en danger. Quand y-a-t-il exploit ? Comment surenchérir, aller plus loin, plus haut, plus vite ? Jusqu’où aller ? Quand s’arrêter ? Pourquoi faire ça ? Pour qui ? Il n’y a parfois qu’un pas pour passer de l’autre côté : de la vie à la mort, de la grandeur au ridicule de la grâce à la monstruosité. Mais que se passe-t-il exactement à la frontière ? Ce moment suspendu, vertigineux, où l’on ne sait pas que la décision nous appartient de franchir la limite ou d’en rester là. Le renoncement devant le danger, devient alors une piste. En co-organisation avec l’IDDAC Partenariats avec les villes de Floirac et Pessac Dates : Vendredi 25 Mars à 20 h* Samedi 26 Mars à 18 h * suivi de la fièvre du Samedi soir – Dimanche 27 Mars à 17 h * ; Jeudi 31 Mars à 20 h. *Spectacle avec une première partie par l’Ecole de Cirque de Bordeaux Public : à partir de 8 ans Durée : 1 h 15 Lieu : Sous Chapiteau – Esplanade des Terres Neuves Tarifs : 14 € / 10 € et 5 €

De 14 € à 5 €

Cirque

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles



