Willy Rovelli : N’ayez pas peur ! Salle Paul Fort, 3 juin 2022, Nantes.

2022-06-03

Horaire : 20:00

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One man show. Pour son retour sur scène, Willy a décidé de s’attaquer à toutes nos peurs, réelles ou supposées, qui nous gâchent la vie. Méfiez vous des apparences… Cinq ans après son dernier passage sur scène, Willy Rovelli, bien connu des fans de l’émission Fort Boyard et des auditeurs de France Bleu, nous présente “N’ayez pas peur !”, une analyse drôle et juste sur la vie et l’actualité que nous vivons. Son voyage à Dubaï, les faits divers dans la presse, la crise sanitaire… Willy tente d’exorciser nos peurs. Et tout y passe. Tout le monde en prend un peu pour son grade. Pendant plus d’une heure et demie, impertinent, incisif, transgressif mais toujours bienveillant, Willy s’impose par ses mots qui écorchent souvent mais ne blessent jamais. Mais Willy sait aussi nous surprendre et nous émouvoir par son jeu de comédien, ses intonations, son interaction avec le public. C’est un artiste complet et vous repartirez de là joyeux mais pensif car il nous fait réfléchir, nous ouvre les yeux et nous prouve une nouvelle fois, au combien rire est primordial. Auteurs : Willy Rovelli & Florian GazanMise en scène : Roger Louret

Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000