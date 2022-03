Willy Rovelli en spectacle à Vire Normandie Vire Normandie, 12 mars 2022, Vire Normandie.

Willy Rovelli en spectacle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker 1 Rue des Halles Vire Normandie

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 La Halle Michel Drucker 1 Rue des Halles

Vire Normandie Calvados

La Halle Michel Drucker présente Willy Rovelli en spectacle. Dans son One man show Willy Rovelli a décidé de s’attaquer à toutes nos peurs, réelles ou supposées, celles qui nous gâchent la vie.

Si les enfants en raffolent dans « Fort Boyard », ce sont leurs parents qui dégustent sur scène. Impertinent, incisif, transgressif… Willy Rovelli taquine l’actualité et saupoudre d’une pincée de légèreté les sujets les plus lourds.

Grinçant mais toujours bienveillant, Willy s’impose par ses mots qui écorchent souvent mais ne blessent jamais, dans un spectacle dont le véritable fil conducteur est l’amour de son prochain.

Billetterie en ligne ou à la médiathèque.

La Halle Michel Drucker présente Willy Rovelli en spectacle. Dans son One man show Willy Rovelli a décidé de s’attaquer à toutes nos peurs, réelles ou supposées, celles qui nous gâchent la vie.

Si les enfants en raffolent dans « Fort Boyard », ce…

lahalle@virenormandie.fr +33 2 31 66 90 04 http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr/index-css5-lahallemicheldrucker-pg1.html

La Halle Michel Drucker présente Willy Rovelli en spectacle. Dans son One man show Willy Rovelli a décidé de s’attaquer à toutes nos peurs, réelles ou supposées, celles qui nous gâchent la vie.

Si les enfants en raffolent dans « Fort Boyard », ce sont leurs parents qui dégustent sur scène. Impertinent, incisif, transgressif… Willy Rovelli taquine l’actualité et saupoudre d’une pincée de légèreté les sujets les plus lourds.

Grinçant mais toujours bienveillant, Willy s’impose par ses mots qui écorchent souvent mais ne blessent jamais, dans un spectacle dont le véritable fil conducteur est l’amour de son prochain.

Billetterie en ligne ou à la médiathèque.

La Halle Vire

La Halle Michel Drucker 1 Rue des Halles Vire Normandie

dernière mise à jour : 2022-03-01 par