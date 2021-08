Megève Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard Haute-Savoie, Megève “Willy Ronis, de Paris à Megève” Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Megève Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Dans son nouvel espace culturel au Palais, Megève présente une exposition consacrée au photographe et grand reporter français Willy Ronis (1910-2009), réalisée à partir de la donation qu’il a faite à l’Etat en 1983. Co-produite par le Jeu de Paume et la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, cette exposition rétrospective revient sur le parcours du photographe et met en exergue les engagements politiques et les évolutions stylistiques du photographe. Une section de l’exposition est consacrée aux Alpes et notamment à Megève où Willy Ronis aimait à venir skier et où il réalisa, dans les années 1930, deux campagnes photographiques, l’une pour l’école de ski d’André Ledoux, l’autre à la demande de la revue Air France.

Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, gratuit-16 ANS

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

