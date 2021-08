Willy Mason Le Hasard Ludique, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Voulez-vous danser et Le Hasard Ludique présentent : Willy Mason le 19 novembre 2021 !

Magie, miracles, fantômes, leaders mondiaux; ces jours-ci, il semble qu’il reste peu de chose en quoi croire. Les mensonges l’emportent sur la vérité et même la vérité peut être dangereuse. Remonter les esprits de tous, Already Dead – le quatrième album et le premier depuis neuf ans de Willy Mason – explore l’honnêteté et la tromperie, l’anonymat à l’ère numérique, les bonnes intentions avec des conséquences inattendues, la liberté, le colonialisme, l’amour, Dieu et le but parce que, son conteur dit, il est maintenant temps de restaurer une foi indispensable. Already Dead est un état spirituel auquel aspirer; c’est la liberté des pièges et des inhibitions de l’ego, de la culture et de la mythologie. C’est la liberté et l’amour et la liberté d’aimer face à la mort , raconte Willy à propos de la philosophie derrière l’écriture. « Il s’agit de la destruction nécessaire de sa mythologie; mythologie des espèces, du sexe, de la race, de la nation, du soi. Il s’agit de la douleur et de la tragédie qui accompagnent une telle destruction, mais aussi de la liberté, de la possibilité et de l’opportunité de réconciliation; réconciliation avec le monde naturel et les uns avec les autres. »

Nouvel Album à paraitre via COOKING Vinyl en aout 2021

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Willy Mason