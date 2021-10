Orbec centre culturel Calvados, Orbec Willy et les gardiens du lac centre culturel Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Willy et les gardiens du lac centre culturel, 27 octobre 2021, Orbec. Willy et les gardiens du lac

centre culturel, le mercredi 27 octobre à 14:30

**Echanges/débats** Synopis : Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

tarif cinéma

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable centre culturel orbec Orbec Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu centre culturel Adresse orbec Ville Orbec lieuville centre culturel Orbec