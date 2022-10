Willy et le lac gelée

2022-10-26 14:30:00 – 2022-10-26 15:45:00 EUR Ciné Goûter, à partir de 3 ans Suivi d’un goûter à partager ! La médiathèque offre les boissons Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivant dans le sous-bois en face, qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

