Willis Delony Quartet SUNSIDE, 16 mars 2023, PARIS. Willis Delony Quartet SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 21:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Le pianiste américain Willis Delony revient au Sunside pour la première fois depuis sa performance en trio/quatuor en 2017. Au cours d’une carrière s’étalant sur plus de quatre décennies, il a été acclamé aux États-Unis en tant qu’artiste croisé classique/jazz de premier plan. Arrangeur et compositeur actif, ses partitions ont été interprétées par des orchestres partout en Amérique du Nord. Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris Le pianiste américain Willis Delony revient au Sunside pour la première fois depuis sa performance en trio/quatuor en 2017. Au cours d’une carrière s’étalant sur plus de quatre décennies, il a été acclamé aux États-Unis en tant qu’artiste croisé classique/jazz de premier plan. Arrangeur et compositeur actif, ses partitions ont été interprétées par des orchestres partout en Amérique du Nord. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

