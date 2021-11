William SHAKESPEARE, l’Italien Conférence de France Bellisle Maison des associations, 7 décembre 2021, Orléans.

Maison des associations, le mardi 7 décembre à 18:00

William Shakespeare est pour tous le dramaturge, le barde, le poète anglais par excellence. Bien peu de ses admirateurs mesurent son amour pour l’Italie et sa connaissance profonde de sa géographie, de sa culture et de ses arts. L’enfance du jeune William est baignée de culture latine. Dans la « Grammar School » de Stratford, il s’initie à la littérature latine et il y joue les œuvres de Plaute. Après avoir évoqué les « années perdues » où l’on perd sa trace, nous ferons un voyage en Italie, du Nord au Sud, pour évoquer les lieux dont il fait le théâtre d’une quinzaine de ses pièces. Il nous surprendra plus d’une fois par sa connaissance profonde des lieux et des mœurs. Surtout l’Italie de Shakespeare se révèle le portrait du monde contemporain. La grande question qui s’impose à l’issue de ce voyage est bien sûr : Chi era davvero ? Tant de doutes exprimés sur sa véritable identité ! Tant de prétendants à cette signature prestigieuse entre toutes ! Une littérature très érudite illustre les mérites de nombreux candidats. Y a-t-il des Italiens parmi eux ? Y aurait-il même quelque belle Italienne ? C’est le chemin que nous explorerons, sur les traces de Borgès, avant de nous quitter dans le sillage de Prospero. France BELLISLE, directeur de recherche à l’INRA et nutritioniste, . Cette conférence sera donnée, mardi 7 déc 2021à la Maison des Associations -salle Érasme- 46ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans. Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI [http://www.acorfi.asso.fr/](http://www.acorfi.asso.fr/) ou sa page facebook [https://www.facebook.com/Acorfi/](https://www.facebook.com/Acorfi/)

Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Maison des associations 45000 Orléans – 46ter, rue Sainte Catherine Orléans



2021-12-07T18:00:00 2021-12-07T20:00:00