William Pilet : Normal n’existe pas Compagnie du Café-Théâtre, 16 novembre 2022, Nantes.

2022-11-16 Représentations du 15 au 19 novembre 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 15 au 19 novembre 2022 à 21hdans la petite salle

One man show. Un spectacle “entrée, plat, dessert” servi par un artiste multi-talents, pluri-disciplinaire, touche-à-tout et friand de synonymes. Un délire harmonieux imbibé d’humour sauce anglaise ; le tout relevé d’une noirceur acidulée. “Normal n’existe pas” est hors des standards du moment. Avec la classe et la retenue d’un Dr Jekyll, et surtout la fausse pudeur d’un Mr Hyde, William vous démontrera que la logique c’est surfait, et que “normal”, ça n’existe pas… Touche à tout, autodidacte inventif, perturbant et perturbé, William Pilet est à la jonction entre l’humour absurde à l’anglaise et l’humour noir comme un café sans lait. Musique, chant & humour accessoirisé.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com