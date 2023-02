William Forsythe / Pierre Pontvianne – 3 pièces avec le Ballet de l’Opéra de Lyon Le CENTQUATRE – PARIS, 9 mai 2023, Paris.

Du mardi 09 mai 2023 au jeudi 11 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi

de 21h00 à 22h30

. payant

De 14 € à 28 €

Au fil de trois courtes pièces inventives signées du chorégraphe français Pierre Pontvianne et de l’américain William Forsythe, les interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon font la démonstration éblouissante de leur virtuosité.

William Forsythe – N.N.N.N

L’interaction entre les corps est au cœur de N.N.N.N, pièce du chorégraphe emblématique William Forsythe. Dans ce quatuor pensé comme un orchestre sans instrument, les corps des interprètes produisent les sons et bientôt s’accordent, non sans quelques accrocs.

William Forsythe – One Flat Thing, reproduced

Forme plus ample, One Flat Thing, reproduced convoque vingt tables identiques, rectangulaires et blanches, qui occupent l’espace investi par quatorze interprètes, déployant leurs gestes au-dessus, au-dessous et dans les intervalles des pièces de mobilier. Au sein de cette organisation géométrique de l’espace se déploie un magnifique chaos organisé.

Pierre Pontvianne – BEASTS POEM

“Les frottements entre les mots et la danse”, voilà ce qui intéresse Pierre Pontvianne qui poursuit avec BEASTS POEM ses recherches sur les relations entre danse et texte. Le chorégraphe stéphanois développe ainsi un langage, une vision singulière du mouvement, fait de collisions et de bascules dont les manifestations poétiques virtuoses traduisent une authentique dimension politique qui pourrait tenir en une question : “à quelle nécessité répond la danse ?”

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

DR William Forsythe / Pierre Pontvianne – 3 pièces avec le Ballet de l’Opéra de Lyon