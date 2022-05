William CHRISTIE & Théotime LANGLOIS DE SWARTE, 22 juin 2022, .

William CHRISTIE & Théotime LANGLOIS DE SWARTE

William CHRISTIE, claveci r nThéotime LANGLOIS DE SWARTE, violo r r n r nGénérations : Sonates pour violon & claveci r nGeorge Frideric HANDEL r nSonate en ré majeur HWV 371 r nJean Baptiste SENAILLÉ r nSonate n°6, extraite du Livre I en sol mineur (extraits) r nJean-Marie LECLAIR r nSonate n° 5, extraite du Livre I en la majeur r nJean Baptiste SENAILLÉ r nSonate n°5, en do mineur extraite du Livre I (extraits) r nJean-Marie LECLAIR r nTranscription, extraite de la sonate V pour 2 violons en mi mineur op.3 r nJean Baptiste SENAILLÉ r nSonate n°5, extraite du Livre IV en mi mineur r nJean-Marie LECLAIR r nSonate n° 2, extraite du Livre II en fa majeur (extraits) r nArchangelo CORELLI r nLa Follia, extraite des sonates op.5 r r n r r nÀ la croisée des écoles italienne et française, Leclair et Senaillé furent en quelque sorte les Paganini du XVIIIe siècle français. Virtuoses autant que poétiques, toujours formidablement rythmées et dansantes, leurs sonates trouvent sous les doigts de Théotime Langlois de Swarte et William Christie deux ardents défenseurs. Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir ces pages encore injustement méconnues. r r n“Pour constituer ce programme, j’ai lu toutes les sonates pour violon écrites en France au début du XVIIIe siècle et conservées à la Bibliothèque nationale de France – qui, pour la plupart, sont encore inédites. En découvrant la sixième sonate en sol mineur n°6 du premier livre, j’ai eu un véritable coup de foudre artistique. Cette musique avait un incroyable potentiel dramatique que j’ai immédiatement associé à William Christie, dont le sens théâtral m’a toujours fasciné.” – Théotime Langlois de Swarte r r n“Les choses se passent entre Théotime et moi d’une façon extrêmement naturelle. J’ai mon style au clavecin, un attachement à un certain son, mais nous partageons la découverte de l’œuvre de Senaillé, un maître qui s’était endormi depuis un long moment. Théotime amène son intelligence, son enthousiasme et son savoir-faire. (…) Dans le milieu de la musique ancienne règne une certaine camaraderie : on aime cette musique peut-être plus que d’autres et on partage ce sens de la découverte. À l’issue de cette expérience, je me sens tout simplement rajeuni. C’est là la beauté de la musique.” – William Christie r r n r nDOMAINE DU POSSIBLE r nroue de la Volpelière r n13104 Mas-Thibert (Arles) r r n Navette gratuite chaque soir à 17h30 devant l’hôtel Jules-César (aller-retour) r nRéservation conseillée (par téléphone au 04 90 49 56 78 ou par email à mejan[at]actes-sud.fr)

Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir les sonates des virtuoses Leclair et Senaillé.

