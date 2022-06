William Christie, Léa Desandre, Théotime Langlois de Swarte, Thomas Dunford Parc Floral de Paris, 3 septembre 2022, Paris.

Le samedi 03 septembre 2022

de 20h30 à 23h00

. Rendez-vous le samedi 3 septembre • Ouverture des portes à 19h15 • Concert à 20h30 ———- TARIFS : • Plein – 27€ • Réduit (demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses, étudiants, handicapés + accompagnateurs) – 17€ • Super réduit – (12 à 18 ans, cartes émeraudes ou améthyste, carte « Paris Pass Famille », carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivré par l’ONAC-VG + accompagnateur) – 12€

Les Nocturnes du Parc Floral c’est : deux concerts en plein air, une soirée inoubliable

Trois amis, étoiles montantes de la scène musicale française, invitent le musicien qui les a fait se rencontrer. William Christie incarne, depuis des décennies, l’esprit audacieux et en même temps rigoureux qui présida à la révolution baroque des années 70. À la tête de ses Arts Florissants et, depuis 2002, du Jardin des Voix, « Bill « a formé – et révélé – d’innombrables talents exceptionnels dont trois sont ici réunis.

Lea Desandre, Théotime Langlois de Swarte et Thomas Dunford rendent un hommage vibrant à celui auquel ils doivent tant. À ses côtés, ils feront simplement de la musique, en toute complicité, dans ce répertoire français et anglais, que tous les quatre aiment tant.

Théotime Langlois de Swarte

Connu pour sa versatilité – son répertoire va du XVIIe siècle aux compositeurs contemporains – il a déjà conquis le public. Il a été le premier violoniste baroque à être nommé aux Victoires de la Musique 2020, dans la catégorie Révélation. En 2022 c’est dans la catégorie principale qu’il est nommé, à seulement 25 ans, pour son travail sur le répertoire baroque. Avec lui, le violon chante avec un lyrisme digne de la voix humaine, confirmant tous les espoirs posés sur lui dès ses 18 ans par Les Arts Florissants et William Christie.

Lea Desandre

Nouvelle égérie du chant baroque, la mezzo-soprano Lea Desandre ne cesse d’émerveiller depuis sa nomination comme Révélations lyrique des Victoires de la Musique classique 2017.

Repérée dès ses 20 ans par William Christie, Lea Desandre intègre le Jardin des Voix en 2015.

Elle a été remarquée dans de nombreux rôles tels que, Urbain Les Huguenots au grand Théâtre de Genève, Rosina Il Barbiere di Siviglia, Despina Cosi fan tutte au Festival de Salzbourg…

Très attachée à la musique de chambre, elle se produit régulièrement en concert avec Thomas Dunford et son Ensemble Jupiter.

Thomas Dunford

Sa technique souple, alliée à sa passion pour le jazz, lui permet de décorer et d’élaborer les textes écrits avec un abandon improvisé, jetant ainsi un nouvel éclairage sur la musique ancienne. Star de la nouvelle génération baroque, Thomas Dunford crée l’ensemble Jupiter en 2018 avec lequel il développe des collaborations avec les artistes qu’il aime.

William Christie

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l’artisan de l’une des plus remarquables aventures musicales de ces trente dernières années. Pionnier de la redécouverte de la musique baroque, il a révélé à un très large public le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. La carrière de ce natif de Buffalo, formé à Harvard et à Yale, installé en France depuis 1971, a pris un tournant décisif lorsqu’il a créé en 1979 Les Arts Florissants.

LINE UP :

William Christie – Direction musicale, clavecin et orgue

Lea Desandre – Mezzo-soprano

Thomas Dunford – Archiluth

Théotime Langlois de Swarte – Violon

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

