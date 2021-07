Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence WILLIAM Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

William Sabatier est venu à SALON en 2018 pour la soirée Une utopie argentine avec Leonardo García Alarcón. Vous l’aviez chaleureusement applaudi après chacun des ses solos. En mars 2021, William Sabatier, Leonardo García Alarcón et Eric Le Sage se retrouvaient pour un concert anniversaire mémorable autour de Piazzolla à l’Auditorium de Radio France. William Sabatier vient d’enregistrer en mai 2021 à Dijon l’ensemble des concertos pour Bandonéon de Piazzolla. Astor Piazzolla (1921-1992) William Sabatier bandonéon

35€ ou Déjeuner Gastronomique 35 / 45€

♫♫♫ Abbaye de Sainte Croix Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-07-31T12:00:00 2021-07-31T14:00:00

