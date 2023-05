Visites estivales à Willgottheim : les histoires de Geoffrey ! D228, 23 juillet 2023, Willgottheim.

Visite guidée et commentée de Willgottheim, vous en apprendrez d’avantage sur ce village et sur le Kochersberg grâce au guide local et historien Geoffrey. Tarte flambée et bière proposées à la fin de la visite..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

D228

Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Guided and commented visit of Willgottheim, you will learn more about this village and the Kochersberg thanks to the local guide and historian Geoffrey. Tarte flambée and beer are offered at the end of the visit.

Visita guiada de Willgottheim, aprenderá más sobre este pueblo y el Kochersberg gracias al guía e historiador local Geoffrey. Al final de la visita se ofrece tarta flambeada y cerveza.

Geführte und kommentierte Besichtigung von Willgottheim. Dank des lokalen Führers und Historikers Geoffrey erfahren Sie mehr über dieses Dorf und den Kochersberg. Flammkuchen und Bier werden am Ende der Führung angeboten.

Mise à jour le 2023-05-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg