Duathlon de Willgottheim Willgottheim, dimanche 24 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 17:30:00

Le duathlon est une compétition qui consiste à enchaîner une portion de course à pied puis des boucles vélo avant de reprendre ses baskets et courir une dernière portion. Il y aura 5 départs 2 pour les enfants de 6 à 13 ans, 1 pour les adultes et 2 pour les adolescents Les distances sont accessibles et il n’est pas nécessaire d’être licencié pour y participer.

Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@triathlongrandest.fr



