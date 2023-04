Fête foraine d’Halloween 5 rue de la Grande Armée, 28 octobre 2023, Willer-sur-Thur.

Manèges à sensation, train fantôme, trampolines, crêpe, gaufres et barbe à papa ! Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment en famille ou entre amis !.

2023-10-28 à ; fin : 2023-11-05 22:00:00. EUR.

5 rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est



Sensational rides, ghost train, trampolines, pancakes, waffles and cotton candy! All the ingredients are there to have a good time with your family or friends!

Atracciones sensacionales, tren fantasma, camas elásticas, tortitas, gofres y algodón de azúcar Todos los ingredientes están ahí para pasar un buen rato con tu familia o amigos

Sensationelle Karussells, Geisterbahn, Trampoline, Crêpe, Waffeln und Zuckerwatte! Alle Zutaten sind vorhanden, um eine tolle Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen!

