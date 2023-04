Marche nocturne et bal populaire rue de la Grande Armée, 15 juillet 2023, Willer-sur-Thur.

Démarrez par une petite marche pour admirer de splendides paysages, sur un parcours d’environ 7km. Et ensuite, profitez du bal populaire et du spectacle pyrotechnique pour bien finir la journée !.

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . EUR.

rue de la Grande Armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est



Start with a short walk to admire the splendid landscapes, on a course of about 7km. And then, enjoy the popular ball and the fireworks show to end the day well!

Comience con un breve paseo para admirar el hermoso paisaje, en una ruta de unos 7 km. Y después, ¡disfrute del popular espectáculo de danza y fuegos artificiales para terminar el día!

Beginnen Sie mit einem kleinen Spaziergang, um die herrlichen Landschaften zu bewundern, auf einer Strecke von etwa 7 km. Und dann genießen Sie den Volkstanz und die pyrotechnische Show, um den Tag gut ausklingen zu lassen!

Mise à jour le 2023-03-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay