Will Write Soon, photos postales du nouveau monde Centre d’Art GwinZegal Guingamp, vendredi 23 février 2024.

Will Write Soon, photos postales du nouveau monde Centre d’Art GwinZegal Guingamp Côtes-d’Armor

Des millions de cartes postales ont été produites au XXe siècle. Parmi elles, les cartes postales photographiques forment une catégorie à part ce sont des photographies argentiques originales (et non pas des images imprimées). Le procédé est développé au début du XXe siècle par la firme Kodak qui vend des appareils dédiés. Cette pratique se généralise en Amérique du Nord où de nombreux amateurs s’en emparent pour inventer une iconographie postale en marge des créations artistiques. Cette exposition révèle un corpus inédit d’images qui, aussi saisissantes qu’intrigantes, ont été rassemblées par le collectionneur David Thomson. En collaboration avec Archive of Modern Conflict. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:00:00

fin : 2024-06-09 18:30:00

Centre d’Art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne info@gwinzegal.com

L’événement Will Write Soon, photos postales du nouveau monde Guingamp a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol