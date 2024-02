Will Write Soon Centre d’art GwinZegal Guingamp, vendredi 23 février 2024.

Will Write Soon Vernissage de l'exposition le jeudi 22 février 2022 à 18h30 au Centre d'art GwinZegal. Venez découvrir l'Amérique du Nord du début du XXè siècle avec cette magnifique collection de cartes photos. 23 février – 16 mars Centre d'art GwinZegal

C’est dans les méandres de la vie quotidienne des villages et des campagnes d’Amérique du Nord au début du XXe siècle que nous entraînent ces centaines de photographies issues d’un registre insolite. En anglais, on les appelle « real photo postcard » (RPPC) et en français, « carte photo ». Elles sont à mi-chemin entre photographie argentique et cartes postales. Ce sont des tirages originaux (de vraies photographies et non pas des images imprimées) dont le verso comporte un espace pour y apposer une adresse, un timbre, ainsi que, à partir de 1907, quelques mots. Avant cette date, seule l’adresse était autorisée au dos des cartes, et les messages étaient alors écrits directement sur l’image ou bien autour d’elle.

Envoyer une image de chez soi, une photographie que l’on a faite soi-même ou dont on a fait l’acquisition auprès d’un photographe de passage ou de celui du village : cette pratique connaît un engouement populaire extraordinaire entre 1905 et 1915 dans les zones rurales de l’Amérique profonde. Ce boom de la carte photo est triplement favorisé : par la simplification de l’accès à la pratique photographique, par la baisse remarquable des coûts d’envoi, et enfin par la modernisation et la gratuité des livraisons postales.

Les livraisons sont fréquentes, ce dont témoignent les cachets postaux. Ainsi, une carte envoyée d’un village à l’autre pouvait parvenir à destination le jour même ou le lendemain. À un moment où les foyers américains sont loin d’être tous équipés de téléphone, les cartes photo deviennent les liens visuels et verbaux entre des générations d’Américains, qui, souvent nouvellement installés, vivent loin des grandes villes.

« Je serai de retour jeudi si tout se passe bien. » ; « Le chien est malade. Il a dû être éthérisé. » ; « C’est là que je passe la plupart de mon temps. » ; « Comment sont ces photos que tu as prises de nous ? » ; « Là où il y a une croix, c’est mon cousin. » ; « La tempête est passée pas loin mais elle nous a épargnés. ».

L’exposition Will Write Soon repose sur la collection constituée par le collectionneur et auteur David Thomson et met en avant les qualités esthétiques et documentaires de ces photographies artisanales, qui ont le plus souvent été prises par des amateurs et parfois par des professionnels. La matérialité de ces souvenirs timbrés du quotidien est soulignée, et le dos des images est donné à voir. L’accent est aussi mis sur les liens entre les images et les mots…

Texte de Luce Lebart

L’exposition Will Write Soon est accompagnée un ouvrage édité aux Editions GwinZegal @ AMC

Commissaire de l’exposition Luce Lebart

Exposition réalisée avec Archive of Modern Conflict (AMC )

Toutes les images : © collection privée — AMC

