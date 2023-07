Will Samson en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 18 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

Billet : 14.50 EUR

L’artiste anglo-indien Will Samson viendra présenter son catalogue de sons obsédants et immersifs au Supersonic Records le 18 novembre ! Supersonic Records présente… Will Samson en concert à Paris ! Tickets : https://link.dice.fm/j683ed1ffa93 Depuis la sortie de Balance en 2012, l’artiste anglo-indien Will Samson, basé au Portugal, n’a cessé d’accumuler un catalogue de sons obsédants et immersifs qui explorent les espaces entre la musique ambiante, électronique et folklorique. Son dernier album, Active Imagination, illustre une nouvelle profondeur et une expansivité frappantes au sein de sa signature sonore. Son prochain opus sortira en Septembre 2023 ! Ecouter Regarder https://www.youtube.com/@WillSamson Aimer https://www.instagram.com/will.samson/ ——————————— Samedi 18 Novembre 2023 • Ouverture des portes à 19h • Bar sur place • Prévente à 14€ / Sur place: 17€ • Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal​ ——————————— Supersonic Records 9 rue Biscornet 75012 Paris Metro Bastille https://supersonic-records.fr/ Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

