Will Guthrie & l’Ensemble Nist-Nah – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 22 octobre 2021, Rezé.

2021-10-22

Horaire : 20:00

Gratuit : non 15 € / 21 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Musique traditionnelle / Musique contemporaine.Percussionniste australien installé à Nantes, Will Guthrie présente une composition pour batterie et orchestre gamelan.Emblématique de l’Indonésie, le gamelan est constitué de gongs, cymbales, xylophones, tambours et métallophones en bronze, et est considéré comme un seul et même instrument joué par plusieurs musiciens. Des compositeurs comme Olivier Messiaen, Philip Glass ou Steve Reich l’ont utilisé. L’intérêt de Will Guthrie pour le gamelan remonte à ses années d’études au Victorian College Of The Arts de Melbourne. Après plusieurs voyages en Indonésie, le musicien a eu envie de composer pour gamelan et batterie. C’est cette pièce entêtante qui sera jouée à L’Auditorium, témoignage d’une double fascination pour les musiques traditionnelles et les aventures modernes. Une musique de transe, jouée par Will Guthrie et les percussionnistesde l’ensemble Nist-Nah, venus du jazz, de l’improvisation ou des musiques traditionnelles.Avec Prune Bécheau, Charles Dubois, Thibault Florent, Amélie Grould, Will Guthrie, Sven Michel, Lucas Pizzini, Arno Tukiman, Mark Lockett

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/