Brest CAC Passerelle Brest, Finistère Will Guthrie & l’Ensemble Nist Nah + Guilhem All CAC Passerelle Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Will Guthrie & l’Ensemble Nist Nah + Guilhem All CAC Passerelle, 18 novembre 2021, Brest. Will Guthrie & l’Ensemble Nist Nah + Guilhem All

CAC Passerelle, le jeudi 18 novembre à 20:30

Percussionniste chevronné, **Will Guthrie** livre une composition énergique pour batterie et orchestre gamelan. Le gamelan, instrument emblématique d’Indonésie aux sonorités époustouflantes, est constitué de gongs, cymbales, xylophones, tambours et métallophones en bronze. Considéré comme un seul et même instrument, il se joue nécessairement à plusieurs. Will Guthrie s’associe aux huit percussionnistes de l’Ensemble Nist-Nah et travaille la variation des dynamiques en évoquant la musique concrète, la répétition jusqu’à l’entêtement et le tournis des musiques de transes. En première partie, on retrouve **Guilhem All** : il utilise les disques et les platines à rebours des DJs, ralentissant, accélérant et scratchant… L’architecture est mouvante, les perspectives se transforment, c’est quasi de la musique Dada. _Organisation : Plages Magnétiques & Festival Invisible_ _Dans le cadre du festival Invisible_

BILLETTERIE Prévente : plein 9 € • réduit & adhérent·es 7 € // Sur place : plein 12 € • réduit & adhérent·es 10 €

Platines déviantes puis ensemble de gamelan sous reverb CAC Passerelle 41 Rue Charles Berthelot, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu CAC Passerelle Adresse 41 Rue Charles Berthelot, 29200 Brest Ville Brest lieuville CAC Passerelle Brest