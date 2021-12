Will et Walt Solutré-Pouilly, 19 décembre 2021, Solutré-Pouilly.

Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

2021-12-19 – 2021-12-19

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Will et Walt, au fort accent que l’on n’identifiera jamais complètement, semblent sortis d’une bande-dessinée. Dans un décor aussi sobre que rappelant la scénographie d’un film en noir et blanc, ces deux étrangers hors du temps s’amusent, non sans esprit et humour, avec la lecture de nos pensées et autres démonstrations de mémoire impossible.

À partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Durée : 1h30.

Route de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

