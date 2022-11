Will Dailey et Mademax Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Artiste indépendant originaire de Boston, Will Dailey est célébré outre-atlantique pour sa plume et la richesse de ses compositions, ainsi que pour l’émotion qu’il suscite auprès de son public. Doté d’une personnalité chaleureuse et d’une intense présence scénique, il transporte son audience au fil de concerts où la beauté des mélodies le dispute à l’énergie rock de l’interprétation.

En première partie, Mademax réinvite et réinvente le rock dans la chanson française. lepixie@hjta.bzh Porche du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

