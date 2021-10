Will Barber New Morning, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Guests : Greg Zlap et Manu Lanvin

Salopette, tatouages et barbe soigneusement taillée, Will Barber incarne à merveille l'atmosphère à la croisée du blues, de la country et du rock folk qu'il joue, guitare sur les genoux. Largement influencé par la culture musicale de Ben Harper, il rappelle Creedence, Lynyrd ou les Stones, et les plus obscurs bluesmen comme les gratteux folk de Greenwich.

Avec sa salopette et sa barbe soigneusement taillée, Will Barber est à n’en pas douter un rockeur. Avec sa lap steel sur les genoux, ce grand amateur de Ben Harper est plutôt du genre à avoir le blues à l’âme et le rythme dans la peau. Will Barber est atypique avec sa force tranquille sur scène et sa timidité. Il convoque autour de lui bien des sons que l’on nous a fait oublier. Il nous rappelle les Floyd, Creedence, Lynyrd ou les Stones. Et les plus obscurs bluesmen comme les gratteux folk de Greenwich. Il participe à The Voice 6 en 2017, un véritable challenge. Avec son univers musical particulier, tourné vers la country et le blues, il a souhaité se confronter à l’avis de professionnels en espérant convaincre les coachs avec un cover des Pink Floyd « Another Brick In The Wall ». La vidéo fait un tabac et cumule d’ailleurs… 75 millions de vues sur Youtube ! Depuis cette expérience, Will Barber enchaîne les concerts en France et en Europe, toujours dans sa salopette, guitare Weissenborn à la main. C’est Ben Harper qui lui a fait découvrir cet instrument ; un musicien dont Will Barber s’inspire

De passage dans l’émission The Voice en 2017, sa voix puissante et rocailleuse n’a eu aucun mal à faire se retourner les quatre membres du jury, curieux de découvrir celui qui se cache derrière une reprise si singulière de Another Brick in the Wall des Pink Floyd. La vidéo de cette prestation télévisée cumulera 75 millions de vues sur Internet.

Artiste passionné, il joue sur des instruments originaux qu’il fait fabriquer sur mesure et partage la scène avec les plus grands, tout en finalisant son prochain album.

La force tranquille de Will Barber plonge immédiatement le public dans l’ambiance typique du Bayou du sud de la Louisiane. Dépaysement garanti ! En compagnie de 2 supers bluesmen: Greg Zlap, l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica et Manu Lanvin, cinq albums à son actif ( « Venir au Monde » « Les Temps Mauvais » « Faible Humain » « Mauvais Casting » « Sons of the Blues » ) , de nombreuses collaborations artistiques déterminantes comme avec Calvin Russell, Neal Black et Paul Personne. Chanteur et guitariste émérite Manu Lanvin s’est frayé une place incontournable dans le paysage du blues rock français.

New Morning 7 rue des Petites Ecuries Paris 75010

4 : Château d'Eau (192m) 8, 9 : Bonne Nouvelle (435m)



Contact :New Morning https://www.newmorning.com/

will barber