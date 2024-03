Wilé ! CCM Jean Gagnant Limoges, samedi 23 mars 2024.

Wilé ! Texte Nadale Fidine / Direction de lecture Kouam Tawa Samedi 23 mars, 10h00 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Résidence Découvertes

Dans un village de l’Extrême-Nord du Cameroun, Maygaira attend le retour de l’école de ses deux enfants. Seule revient sa fille Ndarbawa. Les parents, désespérés, cherchent, chacun à leur manière, des réponses face à la disparition de leur fils, Yamsiri. La jeune mère contacte la police tandis que le père, de son côté, rencontre Jee halgue, le devin, pour comprendre de cette disparition. Au bout de quatre jours, le corps mutilé de l’enfant est découvert. Contre le fatalisme des nombreuses personnes qui l’entourent, Maygaira exige des explications à la barbarie. Elle entraine avec elle les fem mes du village, indignées devant ce crime de trop. Les voix de ces femmes s’arment et entonnent les chants traditionnels, pour lutter contre une réalité trop souvent sanglante.

Pièce-enquête, Wilé ! mêle traditions et moder-nités, interrogeant ce qui constitut le contrat social du Nord-Cameroun, aujourd’hui.

Nadale Fidine est enseignante et autrice, originaire de l’extrême-nord du Cameroun. Dans un contexte social où le rôle de l’artiste est peu reconnu et habitant dans une région peu valorisée, Nadale Fidine cherche, à travers ses textes, à traiter des problèmes endémiques auxquels son peuple est confronté, avec l’espoir de faire évoluer les mentalités.

De la même autrice :

Bouillon de thèse, Les Éditions auteurs pluriels, 2018

Revers, Les éditions Lupeppo, 2023

Avec Lilou Benegui, Ayat Ben Yacoub, Sidi Camara, Justine Canetti, Marcel Farge, Juliette Menoreau, Inès Musial, Lila Pellissier (élèves de l’École supérieure de théâtre de l’Union)

En partenariat avec l’Institut français du Cameroun et l’ESTU

Lectures dans les collèges inscrites dans le parcours laïque et citoyen du département de la Haute-Vienne

Possibilité d’accéder au service Souffleurs d’images

CCM Jean Gagnant
7 avenue jean gagnant
87000 limoges
Limoges
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

© Christophe Péan