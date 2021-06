Wildtramp Théâtre du Blanc-Mesnil, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Blanc-Mesnil.

Wildtramp

Théâtre du Blanc-Mesnil, le samedi 26 juin à 20:00

Wildtramp s’est formé en 2012 dans le seul but de reprendre fidèlement le double album «Live in Paris» enregistré en 1979 par Supertramp. Yves Oggier serait-il l’interprète le plus dévoué et le plus fidèle de Roger Hodgson ? Ou serait-ce plutôt sa passion pour la musique de Supertramp qui lui a donné l’idée de rassembler des amis musiciens autour du projet Wildtramp en 2012 ? La rencontre avec Armin « Ricky Davies» Venetz mettra la dernière touche magique à ce projet de cover band de Supertramp et son désormais mythique album « Live in Paris 1979 ». Il est surtout l’un des seuls à reproduire fidèlement la configuration musicale et orchestrale de Supertramp avec ses deux chanteurs aux claviers.

Tarifs: de 25€ à 35€

Après de nombreuses représentations ces dernières années, Wildtramp est devenu l’un des meilleurs cover band actuels de Supertramp

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil Seine-St.-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:00:00