WILDTRAMP Théâtre de Longjumeau, 24 juin 2021-24 juin 2021, Longjumeau.

Wildtramp s’est formé en 2012 dans le seul but de reprendre fidèlement le double album «Live in Paris» enregistré en 1979 par Supertramp. Yves Oggier serait-il l’interprète le plus dévoué et le plus fidèle de Roger Hodgson ? Ou serait-ce plutôt sa passion pour la musique de Supertramp qui lui a donné l’idée de rassembler des amis musiciens autour du projet Wildtramp en 2012 ? La rencontre avec Armin « Ricky Davies» Venetz mettra la dernière touche magique à ce projet de cover band de Supertramp et son désormais mythique album « Live in Paris 1979 ». Il est surtout l’un des seuls à reproduire fidèlement la configuration musicale et orchestrale de Supertramp avec ses deux chanteurs aux claviers.

Tarifs: de 25€ à 35€

APRÈS DE NOMBREUSES REPRÉSENTATIONS CES DERNIÈRES ANNÉES, WILDTRAMP EST DEVENU L’UN DES MEILLEURS COVER BAND ACTUELS DE SUPERTRAMP.

